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تشييد مستقبل أفضل.. رسائل السيسي في قمة منتدى الآلية الإفريقية

السيسي: تأسست الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"
٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٢ م
السيسي
السيسي
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء تتمتع باستقلالية في عملها ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.
وقال السيسي، في كلمته أمام قمة منتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا، إن الآلية تتعامل بكل جدية مع التحديات التي تواجه دولنا لتفسح المجال أمام قدرات أبناءها لتشييد مستقبل أفضل لأنفسهم يستند في الأساس على قدراتهم الذاتية وذلك بمساندة الأصدقاء الذين يتطلعون للتعاون مع دول القارة على أسس الاحترام
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السيد- القصير -وزير- الزراعة

القدرة على الأداء.. وزير الزراعة يوضح معايير اختيار القيادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية، مناشدا في تصريح اليوم السبت، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي. يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.
السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
الرئيس-السيسى

وزير الزراعة: السيسي صوت إفريقيا المسموع في كافة المحافل الدولية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما شهدته الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع الملفات، والتي أسهمت فيها مصر بفاعلية في تعزيز السلام والانفتاح والاندماج الأفريقي مع الاقتصاد العالمي وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية والقوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
سامح-شكرى (1)

«الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.
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السيسي- وأبي- أحمد (1)

السيسي يصل إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التى تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري تحت شعار"إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ورئيسي وزراء كندا والنرويج.
السيسى

السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يشدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، لافتا إلى الفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم السبت، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
السيسي (5)

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس المجلس السيادي بالسودان

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، إذ صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية، مؤكدًا الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
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