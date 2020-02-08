أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م

أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.

المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، أغلب فترات اللقاء، وتصدى مسعد عوض، حارس مرمى فريق أسوان، لفرصة هدف محقق في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من خالد سالتو من داخل منطقة الجزاء، أبعدها عوض ببراعة شديدة. فريق أسوان سجل هدف التقدم، في الدقيقة 80، بعد ضغط من فادي فريد، نجح في استخلاص الكرة، وانطلق