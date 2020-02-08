رياضة

أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٧ م
أسوان
أسوان
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.
المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب، أغلب فترات اللقاء، وتصدى مسعد عوض، حارس مرمى فريق أسوان، لفرصة هدف محقق في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من خالد سالتو من داخل منطقة الجزاء، أبعدها عوض ببراعة شديدة. فريق أسوان سجل هدف التقدم، في الدقيقة 80، بعد ضغط من فادي فريد، نجح في استخلاص الكرة، وانطلق
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سموحة

سموحة يعمق جراح نادي مصر بهدف صلاح محسن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 24 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة المسابقة المحلية، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الخامس، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد فريق مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
كأس-مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
أحداث استاد الدفاع الجوي (3)

الذكرى الـ5.. حين تنتهي صيحات الأوفياء في ممر الموت

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كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (2)

طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
الأهلي - أسوان (5)

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
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المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
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