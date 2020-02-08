اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م

كاس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 بكأس مصر كالتالي: السبت 15 فبراير 2020 - أبوقير للأسمدة وحرس الحدود: استاد الإسكندرية في الساعة الثانية عصرًا. - الاتحاد وأسوان: استاد المقاولون العرب في الساعة الخامسة مساءً. الأحد 16 فبراير 2020 - وادي دجلة ونادي مصر: استاد السلام في الساعة الثانية عصرًا. الإثنين