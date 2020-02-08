رياضة

سموحة يعمق جراح نادي مصر بهدف صلاح محسن

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
سموحة
سموحة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 24 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة المسابقة المحلية، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الخامس، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد فريق مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب خالد جلال، المدير الفني لنادي مصر، الذي تولى القيادة الفنية عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من طلائع الجيش برباعية. المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 66 تعرض الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة
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كأس-مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
الزمالك - اسوان

أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.
أحداث استاد الدفاع الجوي (3)

الذكرى الـ5.. حين تنتهي صيحات الأوفياء في ممر الموت

«كان باصص على الساعة وخايف الماتش يفوته، ماكنش يعرف إنه بيقرب معاد موته.. ضمه في حضنه وقاله في ودنه عندي وصية دي عهد عليك، خليني ذكرى تعيش.. كان آخر صوت افتح بنموت بيهز سكوت.. طار من الفرحة لقاها ألوف، فين نهايتها عينك ما تشوف.. قصاصهم جاي أحلف بيمين، وأخيرا راجعين، أتاريه كان كمين.. صباح الخير يا أم الشهيد كلنا ولادك يا بختك بابنك.. كنتم خير مشجعين، وأصبحت ذكراكم مع الخالدين، رحم الله العشرين» بتلك الكلمات ينعي مشجعو نادي الزمالك شُهداءهم وزملاءهم الذين عادوا في الأكفان أثر أحداث استاد الدفاع الجوي.
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الزمالك - اسوان

أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.
رمضان صبحي (1)

الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن حالة اللاعب تحسنت واقتربت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.
كادو

كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (2)

طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
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