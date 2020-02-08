سموحة يعمق جراح نادي مصر بهدف صلاح محسن

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

سموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 24 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة المسابقة المحلية، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الخامس، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد فريق مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدرب خالد جلال، المدير الفني لنادي مصر، الذي تولى القيادة الفنية عقب رحيل عبد الناصر محمد من منصبه بعد الخسارة من طلائع الجيش برباعية. المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 66 تعرض الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة