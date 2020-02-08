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القدرة على الأداء.. وزير الزراعة يوضح معايير اختيار القيادات

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٨ م
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية، مناشدا في تصريح اليوم السبت، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي. يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن أن وزير الزراعة، ينوي إجراء حركة تغييرات داخل الوزراة، وأنه أرسل قائمة للجهات الرقابية لإعداد التقارير اللازمة بشأنهم، تهيدا لتعيينهم في مناصب قيادية داخل الوزارة وقطاعاتها.وقرر القصير، في وقت سابق، تكليف الدكتور أيمن حمودة وكيل معهد بحوث البساتين بالقيام بمهام مدير المعهد،
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