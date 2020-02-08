سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ م
أمطار - أرشيفية
أمطار - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 15السلوم 07 15سيوة 05 16بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 09 17العريش 09 15رفح 10 15رأس سدر 12 18نخل 07 15نويبع 12 18طابا 09 16كاترين 01- 10الطور
اقرأ المزيد
الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدي عليه (2)

وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدى عليه

?زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام، أثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى، واطمأن الوزير على صحته، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، مؤكدا دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له، وشكره على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها.
السيد- القصير -وزير- الزراعة

القدرة على الأداء.. وزير الزراعة يوضح معايير اختيار القيادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية، مناشدا في تصريح اليوم السبت، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي. يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.
السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
اقرأ المزيد من الأخبار
سحب-ورياح-شديدة-بالأقصر (2)

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.
طقس-بارد

برودة وغيوم وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
القيادة والشبورة

شبورة صباحا برودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.
طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]