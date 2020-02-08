أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ م

أمطار - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 15السلوم 07 15سيوة 05 16بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 09 17العريش 09 15رفح 10 15رأس سدر 12 18نخل 07 15نويبع 12 18طابا 09 16كاترين 01- 10الطور