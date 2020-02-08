وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدى عليه

تحرير:محمد مجلى ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م

وزير التعليم العالي والأستاذ المعتدى عليه

?زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام، أثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى، واطمأن الوزير على صحته، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، مؤكدا دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له، وشكره على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها.

واستمع الوزير من رجب، إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه، مؤكدا متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.وشدد على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى