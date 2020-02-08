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وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدى عليه

تحرير:محمد مجلى ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م
وزير التعليم العالي والأستاذ المعتدى عليه
وزير التعليم العالي والأستاذ المعتدى عليه
?زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام، أثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى، واطمأن الوزير على صحته، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، مؤكدا دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له، وشكره على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها.
واستمع الوزير من رجب، إلى ملابسات الحادث بالكامل، وكيفية اعتداء الطالب عليه، مؤكدا متابعته شخصيا لمسار تحقيقات النيابة العامة، حتى الاطمئنان الكامل لاتخاذ العدالة مجراها.وشدد على تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى
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الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
السيد- القصير -وزير- الزراعة

القدرة على الأداء.. وزير الزراعة يوضح معايير اختيار القيادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية، مناشدا في تصريح اليوم السبت، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي. يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.
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السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

فصل ومنع نهائي.. أول قرار بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذى تعدى على أستاذ مساعد، لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

«التعليم العالي» تكشف موعد بدء الدراسة بالجامعات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020/2019، مؤكدة أنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة ستبدأ يوم السبت المقبل في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

التعليم العالي: غرفة عمليات لمتابعة الطلاب الدارسين بالصين

قدمت الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الطلاب المصريين الدارسين بدولة الصين، لمتابعة أحوالهم عقب الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» بالصين، إذ أشار التقرير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة هؤلاء الطلاب، وكذا أعضاء هيئة التدريس بالصين، كما يتم التواصل بصفة مستمرة مع الطلاب الموجودين بمدينة «ووهان» للاطمئنان عليهم. وأضاف التقرير أنه تم التواصل أيضًا مع السفير محمد البدري السفير المصري بالصين، وأفاد بأنه تم تسجيل جميع الطلاب على موقع السفارة المصرية بالصين لمتابعة أحوالهم بصفة مستمرة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام. وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.
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