الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ م

الحجر الصحي - أرشيفية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شبل، أن الحالة للمريض "م. ع0"، من مركز زفتى بمحافظة الغربية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وحضر إلى مستشفى حميات طنطا، قادما من رحلة عمرة، قبل يومين، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب رئوي. وأكد أنه تم التعامل مع الحالة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معها فور حضورها إلى المستشفى، مضيفا أن