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الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ م
الحجر الصحي - أرشيفية
الحجر الصحي - أرشيفية
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
وأوضح شبل، أن الحالة للمريض "م. ع0"، من مركز زفتى بمحافظة الغربية، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وحضر إلى مستشفى حميات طنطا، قادما من رحلة عمرة، قبل يومين، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب رئوي. وأكد أنه تم التعامل مع الحالة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل معها فور حضورها إلى المستشفى، مضيفا أن
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وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدي عليه (2)

وزير التعليم العالي يزور أستاذ تجارة الإسكندرية المعتدى عليه

?زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم السبت، الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بمقر عمله بالجامعة، والذى تعرض لاعتداء آثم من أحد طلاب الكلية على خلفية صدور قرار فصل له لمدة عام، أثر تورطه فى واقعة غش بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الماضى، واطمأن الوزير على صحته، وقدم له الشكر والتقدير على القيام بعمله بكل تفان وإخلاص، مؤكدا دعم جموع أعضاء هيئة التدريس وكافة منتسبى المجتمع الأكاديمى له، وشكره على التزامه بالحضور إلى الجامعة اليوم وتقديم محاضرته للطلاب فى مواعيدها.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
السيد- القصير -وزير- الزراعة

القدرة على الأداء.. وزير الزراعة يوضح معايير اختيار القيادات

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اختيار قيادات الوزارة يخضع للتقييم والقدرة على الأداء، بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة بعيدا عن الأهواء الشخصية، مناشدا في تصريح اليوم السبت، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر مثل هذه الأخبار التي تثير البلبلة وتعطل دولاب العمل الوظيفي. يأتي ذلك ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قرب صدور قرارات إقالة لبعض القيادات.
السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
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فيروس-كورونا (2)

نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات بسبب معونة الصين.. الوزراء يرد

نفت وزارة الصحة، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بـ 10 أطنان مستلزمات طبية للوقاية من فيروس “كورونا”. وشددت وزارة الصحة على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية.
فيروس-كورونا (2)

حقيقة وجود حالات مصابة بـ«كورونا» بمستشفيات قناة السويس

كشفت هيئة قناة السويس، حقيقة ما تردد بشأن وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" بمستشفيات هيئة قناه السويس. وأكدت أنه لم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" فى أى من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعة للهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية لاسيما فيروس "كورونا". وشددت هيئة قناة السويس، على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة الاشتباه بوجود أى حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها، وعدم انتشار أى أوبئة داخل الأراضى المصرية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

مصر تدعم الصين بـ10 أطنان مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني، على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك لدعم الشعب الصيني، في إطار عمق وترابط العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة تبدأ تنفيذ توجيهات السيسي بشأن الراغبين في العودة من الصين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك، إذ صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
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