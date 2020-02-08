رياضة

مرتضى منصور يستبعد كريم حسن شحاتة من قناة الزمالك

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م
كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي والاستغناء عن خدماته، جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس اليوم السبت، وعرض خلالها رئيس النادي الأبيض، ما بدر من شحاتة خلال الفترة الماضية، واتخاذ مجلس إدارة القناة قرارا بتوجيه الشكر له، والاستغناء عن خدماته.
كان رئيس الزمالك قد أعلن مساء أمس، إحالة كريم شحاتة إلى التحقيق بسبب استضافته للحكم السابق أحمد الشناوي على الهاتف في برنامج زملكاوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، ليس للزمالك علاقه بها. واعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، عن عدم الظهور
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سموحة

سموحة يعمق جراح نادي مصر بهدف صلاح محسن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 24 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة المسابقة المحلية، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الخامس، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد فريق مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
كأس-مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
الزمالك - اسوان

أسوان يواصل الانتفاضة في الدوري بالفوز على الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره، الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زهرة الجنوب رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي. في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن بيراميدز الثالث، لكنه لعب 3 مباريات أقل.
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مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، إحالة كريم حسن شحاتة مقدم برنامج "زملكاوي" للتحقيق، بسبب مداخلة مع المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بشأن هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز، الذي أثار جدلًا واسعًا بعدما جاء من ضربة ركنية لعبت سريعًا. وحقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عبد الواحد السيد: الحضري الأفضل.. ولم أطلب رحيله

صرح عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، بأنه لم يطلب رحيل عصام الحضري حارس القلعة البيضاء السابق، عن النادي حين لعب للفريق، قائلًا أنه استقبل 7 أهداف في 3 مباريات، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "الزمالك". وقال عبد الواحد السيد: "عصام الحضري استقبل 7 أهداف في 3 مباريات مع الزمالك خلال الفترة التي لعبها، وأنا لم أتسبب في رحيله عن النادي، وجمهور الزمالك ذكي للغاية، ويعلم من هو اللاعب الذي يحبهم، ومن (مدعي) لذلك الجمهور كان يحبني وهذا شرف لي، لكني لم اتسبب في رحيل أي لاعب".
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.
الزمالك- واول -اغسطس (1)

الزمالك يعلن وصول تعهد أمني لمباراة السوبر الإفريقي

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، يؤكد فيه تعهد الاتحاد القطري لكرة القدم، بتأمين وضمان سلامة بعثة الفريق، الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي، والمقررة إقامتها في الدوحة يوم 14 فبراير الحالي. وأشار الكاف في خطابه المرسل للزمالك اليوم إلى أن خطاب الاتحاد القطري هو بمثابة ضمان السلامة للبعثة البيضاء في الدوحة، متمنيًا موافقة النادي على المشاركة لضمان نجاح هذه المباراة الاحتفالية.
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