مرتضى منصور يستبعد كريم حسن شحاتة من قناة الزمالك

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ م

كريم حسن شحاتة

قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي والاستغناء عن خدماته، جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس اليوم السبت، وعرض خلالها رئيس النادي الأبيض، ما بدر من شحاتة خلال الفترة الماضية، واتخاذ مجلس إدارة القناة قرارا بتوجيه الشكر له، والاستغناء عن خدماته.

كان رئيس الزمالك قد أعلن مساء أمس، إحالة كريم شحاتة إلى التحقيق بسبب استضافته للحكم السابق أحمد الشناوي على الهاتف في برنامج زملكاوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز وإقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، ليس للزمالك علاقه بها. واعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة، عن عدم الظهور