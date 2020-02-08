إطلاق نار كثيف في موقع «مذبحة تايلاند».. وسقوط مزيد من الضحايا

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

هجوم تايلاند

سمع مجددا دوي إطلاق نار كثيف داخل المركز التجاري الذي يحتمي به جندي مسلح، نفذ هجوما شمال شرقي تايلاند، وقتل خلاله نحو 20 شخصا على الأقل، حسبما أفاد شهود عيان لـ"رويترز"، مشيرين إلى الإطلاق أصوات الرصاص سمعت مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وقال شاهد عيان، إنه رأى قوات الأمن "تحمل ضحيتين جديدتين"، فيما لم يتضح إن كانا قتيلين أم مصابين.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت المركز التجاري في منطقة كورات، منذ ساعات، وأجلت المئات من زواره بسلام، فيما ظل المهاجم طليقا مع عدد غير معروف من الأشخاص، بحسب سكاي نيوز. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في تايلاند، لـ"رويترز" إن أفرادا من الشرطة والجيش اقتحموا المركز في عملية مشتركة، وساعدوا المئات على الفرار