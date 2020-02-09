سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه