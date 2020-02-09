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وزيرة الصحة تراجع إجراءات الوقاية في حجر مطار الأقصر

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد - صورة أرشيفية
وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد - صورة أرشيفية
وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الأقصر الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد ncov- 2019 إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.
وقال مجاهد إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وأضاف "أن وزيرة الصحة أكدت على عدم اكتشاف
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

تنفيذ 816 وحدة بـ«JANNA» للإسكان الفاخر في العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع، مضيفا أنه تم وجارٍ تسليم عددٍ من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب، متضمنة تنسيق الموقع العام، وأن ذلك يأتي في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية في التنفيذ.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

اليوم.. «كيب تاون» تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

تنطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، على مستوى القادة، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
الرئيس-السيسى

السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبايا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامته في أديس أبابا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.
الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
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الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
ممرضه (1)

طلب إحاطة في البرلمان بشأن التعدي على الممرضين

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول معاناة قطاع التمريض من التعديات المختلفة عليهم من قبل المرضى وذويهم في غياب واضح لدور أمن المستشفيات، فرغم وجود أفراد للأمن في جميع المستشفيات لحماية العالمين فيها، إلا أن دورهم في الغالب لا يتعدى دور المتفرج خوفا من ذوي المريض، مؤكدا أن قطاع التمريض وضعه سيئ ويعاني بشكل عام في كل الجوانب.
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لماذا لم ترتدي وزيرة الصحة الكمامة بشكل صحيح؟

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على الصور المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى ترتدى كمامة بشكل خاطئ، قائلا: إن صور الوزيرة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين، مؤكدا أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة.
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وزيرة الصحة للوافدين من الصين: الدولة قادرة على حماية أبنائها

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، للمصريين الوافدين من الصين بمطار العلمين، أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية للبلاد. جاء ذلك خلال متابعتها وصول المصريين الوافدين من الصين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد بها.
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