وزيرة الصحة تراجع إجراءات الوقاية في حجر مطار الأقصر

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد - صورة أرشيفية

وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الأقصر الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد ncov- 2019 إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وقال مجاهد إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة على ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.وأضاف "أن وزيرة الصحة أكدت على عدم اكتشاف