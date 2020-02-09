السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبابا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.

واستعرض السيسي في هذا الإطار الأولويات الموضوعية التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في إفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، فضلا عن تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها