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السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبايا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامته في أديس أبابا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.
واستعرض السيسي في هذا الإطار الأولويات الموضوعية التي دفعت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في إفريقيا، وتعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، فضلا عن تحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

تنفيذ 816 وحدة بـ«JANNA» للإسكان الفاخر في العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع، مضيفا أنه تم وجارٍ تسليم عددٍ من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب، متضمنة تنسيق الموقع العام، وأن ذلك يأتي في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية في التنفيذ.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

اليوم.. «كيب تاون» تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

تنطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، على مستوى القادة، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
هالة-زايد

وزيرة الصحة تراجع إجراءات الوقاية في حجر مطار الأقصر

وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الأقصر الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد ncov- 2019 إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.
الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
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السيسى

السيسي: استمرار نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا خطر

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالآلاف من سوريا إلى ليبيا، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التصدي لتلك المسألة بكل الوسائل المشروعة انطلاقا من موقف إفريقي قوي يتم تبنيه من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تشييد مستقبل أفضل.. رسائل السيسي في قمة منتدى الآلية الإفريقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء تتمتع باستقلالية في عملها ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة الأمر الذي يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه.
السيسي- وأبي- أحمد (1)

السيسي يصل إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التى تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري تحت شعار"إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ورئيسي وزراء كندا والنرويج.
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سامح شكري يلتقي وزيرة الخارجية الكينية الجديدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الكينية الجديدة رايتشل أومامو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6و7 فبراير 2020. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها شهر يناير الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين.
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