الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»
٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٠ ص
فيروس كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 6 آلاف و188 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، وخرج 2649 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، فيما تم تعقب 371 ألفا و905 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وتم حتى أمس، الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة
وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 6 آلاف و188 مريضا ما زالوا في حالة حرجة، وخرج 2649 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، فيما تم تعقب 371 ألفا و905 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وتم حتى أمس، الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و17 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.
وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس)، لليوم الخامس على التوالي، إذ تم الإبلاغ عن 509 حالات مؤكدة جديدة يوم السبت خارج مقاطعة هوبي.
وبدأت مقاطعات استخدام طائرة بدون طيار لرش مطهر في الهواء للوقاية من العدوى.