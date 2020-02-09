إرهاب

تصفية مهاجم مركز تايلاند التجاري.. وارتفاع الضحايا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص
مهاجم المركز التجاري في تايلاند
مهاجم المركز التجاري في تايلاند
أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز". وأكدت الشرطة أن توما سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة
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الحوثيين

مقتل 13 حوثيا وإصابة 55 في محاولات تسلل بالحديدة

قُتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي (الحديدة). وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة، مؤكدة أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفة أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مرصد الإفتاء: 23 عملية إرهابية في 12 دولة خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب"، والذي أوضح خلاله أن 12 دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها 248 شخصا: 165 قتيل، و79 مصابا، و4 مُختطَفين، مضيفا أن البيانات المرصودة أشارت إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول: أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي.
الحرب-في- سوريا (14)

الجماعات الإرهابية تستهدف منشآت نفطية بريف حمص

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص في سوريا، اليوم الثلاثاء لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية. وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إن الإرهابيين عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في جنوب لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن، أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي. وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم، قائلة إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب جرائم إرهابية. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان.
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الحوثيين

مقتل 13 حوثيا وإصابة 55 في محاولات تسلل بالحديدة

قُتل 13 مسلحا حوثيا وأصيب 55 آخرون، في محاولات تسلل انتحارية بجبهات جنوبي (الحديدة). وأفادت مصادر طبية يمنية تابعة للإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن مستشفيات الحديدة استقبلت 13 جثة و55 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في أثناء محاولات تسلل انتحارية نفذتها الميليشيات في جبهات (الجاح والتحيتا والجبلية والفازة والدريهمي) جنوبي الحديدة، مؤكدة أن هذه إحصائية أولية لخسائر الحوثيين، مضيفة أن مئات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المعارك.
الجماعات-الإرهابية-في-سوريا

مرصد الإفتاء: 23 عملية إرهابية في 12 دولة خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، تقريره الأسبوعي "مؤشر الإرهاب"، والذي أوضح خلاله أن 12 دولة شهدت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، 23 عملية إرهابية نفذتها 5 تنظيمات إرهابية نشطة، وراح ضحيتها 248 شخصا: 165 قتيل، و79 مصابا، و4 مُختطَفين، مضيفا أن البيانات المرصودة أشارت إلى أن العمليات المنفذة جاءت في دول: أفغانستان، الصومال، العراق، الكاميرون، الكونغو، النيجر، باكستان، بوركينافاسو، تشاد، سوريا، مالي.
الحرب-في- سوريا (14)

الجماعات الإرهابية تستهدف منشآت نفطية بريف حمص

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص في سوريا، اليوم الثلاثاء لاعتداءات إرهابية بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية. وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا): "إن الإرهابيين عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص، وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في جنوب لندن

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن، أمس الأحد، وفق ما نقلت "رويترز" نقلا عن وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي. وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس، إصابة شخصين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم، قائلة إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب جرائم إرهابية. وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان.
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