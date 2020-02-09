تصفية مهاجم مركز تايلاند التجاري.. وارتفاع الضحايا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

مهاجم المركز التجاري في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الأحد، عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين. وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل". وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز". وأكدت الشرطة أن توما سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة