توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 8 مليارات دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص

استثمارات أجنبية مباشرة

توقعت وحدة أبحاث شركة «شعاع» مصر لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حوالي 8 مليارات دولار خلال 2020، وذلك في ضوء المشهد العالمي الحالي وتأثير تطور طريقة جمع البيانات المالية، وتوقعت في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان: "نظرة ترقب"، أن يحوم الناتج المحلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل حول منطقة 5.8%، مع تكرار نفس محركات النمو التي سادت منذ 2016. وتحتفظ مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بحسب تقرير (الأنكتاد).

وسجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة تتركز في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري،