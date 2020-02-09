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توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 8 مليارات دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣١ ص
استثمارات أجنبية مباشرة
استثمارات أجنبية مباشرة
توقعت وحدة أبحاث شركة «شعاع» مصر لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حوالي 8 مليارات دولار خلال 2020، وذلك في ضوء المشهد العالمي الحالي وتأثير تطور طريقة جمع البيانات المالية، وتوقعت في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان: "نظرة ترقب"، أن يحوم الناتج المحلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل حول منطقة 5.8%، مع تكرار نفس محركات النمو التي سادت منذ 2016. وتحتفظ مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بحسب تقرير (الأنكتاد).
وسجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة تتركز في قطاع الغاز والبترول، إلى جانب استثمارات كبيرة في قطاعات الاتصالات، والتطوير العقاري،
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: بدء الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت السعيد، أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الأن كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.
وزير-الماليه

وزير المالية: إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفى لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذى لتطوير منظومة العمل على النحو الذى يتسق مع «رؤية مصر 2030»، ويرتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية». ووجه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذى يسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية.
سبائك-ذهب (4)

123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
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البنك-المركزى-المصرى

توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال 2020

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2-3% هذا العام. وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة يوم 20 فبراير الجاري. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: مصر بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد بوابة الاستثمار للقارة الإفريقية، في إشارة إلى المنطقة الحرة لقناة السويس التي تعد أحد المناطق اللوجيستية للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا، فضلا عن طريق القاهرة "كيب تاون" الذي سيقلل الوقت لنقل البضائع. وقالت السعيد في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، على هامش مشاركتها في القمة البريطانية الافريقية للاستثمار بلندن - إن: "مصر شهدت حجما كبيرا من الفعاليات الافريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الافريقي، التي ساهمت في الاستثمار بإفريقيا، وستستمر مساهمتها عقب انتهاء رئاستها للاتحاد، مشيرة إلي المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية الأفريقية.
الدولار

مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

ذكر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد»، أن الاستثمار في إفريقيا حقق زيادة بلغت نسبتها 2% وحقق حوالي 49 مليار دولار. وأوضح التقرير، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019، متوقعا أن تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي. وقال التقرير، إن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها العام الماضي عند 1.39 تريليون دولار.
البنك-المركزى

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة مع بداية 2020؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
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