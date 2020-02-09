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اليوم.. «كيب تاون» تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي
تنطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، على مستوى القادة، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
ومن المقرر أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة من مصر، ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسا وزراء كندا والنرويج.وفرضت الأزمة الليبية نفسها على طاولة مباحثات القادة الأفارقة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي سبقت القمة وأبرزها
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

تنفيذ 816 وحدة بـ«JANNA» للإسكان الفاخر في العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع، مضيفا أنه تم وجارٍ تسليم عددٍ من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب، متضمنة تنسيق الموقع العام، وأن ذلك يأتي في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية في التنفيذ.
الرئيس-السيسى

السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبايا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامته في أديس أبابا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.
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وزيرة الصحة تراجع إجراءات الوقاية في حجر مطار الأقصر

وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الأحد، إلى مطار الأقصر الدولي، في إطار جولتها التفقدية، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر. وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الأقصر الدولي، لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا المستجد ncov- 2019 إلى مصر، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.
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الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
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الرئيس-السيسى

السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة بأديس أبايا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بمقر إقامته في أديس أبابا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.
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شكري يترأس اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

ترأس، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تستمر حتى غد الجمعة، والتي تأتي تحضيرا للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير الجاري، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن شكري ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي - الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الإفريقي - من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على مختلف الأصعدة.
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شكري في إثيوبيا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ33 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير الجاري، حيث يترأس الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة يومي 6 و7 فبراير، على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 9 و10 فبراير 2020. وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القمة ذات أهمية خاصة إذ تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى جنوب إفريقيا.
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الجمعية الوطنية الكينية: نقدر جهود السيسي في حل أزمتنا مع الصومال

أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة لمصر، مشيداً بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وأكد أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية؛ مشيراً إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني.
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