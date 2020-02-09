اليوم.. «كيب تاون» تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي

تنطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، على مستوى القادة، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.

ومن المقرر أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة من مصر، ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسا وزراء كندا والنرويج.وفرضت الأزمة الليبية نفسها على طاولة مباحثات القادة الأفارقة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي سبقت القمة وأبرزها