سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير المالية: إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفى لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذى لتطوير منظومة العمل على النحو الذى يتسق مع «رؤية مصر 2030»، ويرتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية». ووجه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذى يسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية.
كان الوزير قد تلقى هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، في ختام ملتقي «المعرفة والتطبيق» بمدينة الغردقة؛ تنفيذًا لتوجيهاته بطرح العديد من المبادرات الخلاقة التى تسهم فى تطوير منظومة العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية، خاصة أنه يؤكد دومًا أن أى مبادرات إيجابية سوف تحظى بالدعم والرعاية حتى
اقرأ المزيد
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: بدء الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت السعيد، أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الأن كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.
الدولار

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 8 مليارات دولار

توقعت وحدة أبحاث شركة «شعاع» مصر لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حوالي 8 مليارات دولار خلال 2020، وذلك في ضوء المشهد العالمي الحالي وتأثير تطور طريقة جمع البيانات المالية، وتوقعت في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان: "نظرة ترقب"، أن يحوم الناتج المحلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل حول منطقة 5.8%، مع تكرار نفس محركات النمو التي سادت منذ 2016. وتحتفظ مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بحسب تقرير (الأنكتاد).
سبائك-ذهب (4)

123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الماليه

تغطية جميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي خلال 2033

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدام من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول علي خدمات صحية بجودة عالية.
وزير-الماليه

المالية:31 «اتفاق تسوية» للمستحقات المتأخرة للمصدرين

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي 31 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية. وتقضي المبادرة بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: مفتاح «التوقيع الإلكتروني» عهدة شخصية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة «التصديق الإلكتروني» بالجهات الإدارية؛ على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني. وشدد الوزير، على أن التوقيع الإلكتروني عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
جمارك-السيارت

196 مليون جنيه قيمة ضرائب وجمارك السيارات في ديسمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك التي تسهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتطوير أداء العمل بالمنافذ الجمركية. وأشار تقرير صادر من رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، أن الإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد أفرجت عن سيارات ملاكي، وقطع غيار، بقيمة إجمالية بلغت 552 مليونًا و479 ألف جنيه، وضرائب ورسوم جمركية بلغت 32 مليونًا و55 ألف جنيه، وضرائب ورسوم محصلة لجهات أخرى بلغت 92 مليونًا و763 ألف جنيه عن شهر ديسمبر الماضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]