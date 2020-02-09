أمطار غزيرة تخمد حريقا كبيرا للغابات في أستراليا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

حرائق الغابات - صورة أرشيفية

ذكرت دائرة الإطفاء الريفي في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير، مضيفة أن الأمطار أخمدت حريقا بغابات منطقة "كوروان" الواقعة جنوبي مدينة "سيدني"، بعد أن التهم الحريق 500 ألف هكتار من الأراضي ودمر 312 منزلا على مدار 74 يوما. من جانبه، أعرب مفوض دائرة الإطفاء الريفي في الولاية شين فيتزسيمونز عن أمله في أن تتجه الأمطار الغزيرة من الساحل إلى داخل البلاد، وتطفئ المزيد من حرائق الغابات الكبرى المشتعلة منذ شهور.

وفي سياق آخر، أفادت إدارة الطوارئ في الولاية بأنها نفذت 6 عمليات إنقاذ من الفيضان على مدار الليلة الماضية قرب مدينة "جرافتون" وشمال مدينة "سيدني"، أغلبها لأشخاص حوصروا أثناء محاولتهم القيادة خلال مياه الفيضانات، كما شهدت بعض البلدات الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد خلال الأيام الأخيرة سقوطا للأمطار