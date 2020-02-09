سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أمطار غزيرة تخمد حريقا كبيرا للغابات في أستراليا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
حرائق الغابات - صورة أرشيفية
ذكرت دائرة الإطفاء الريفي في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير، مضيفة أن الأمطار أخمدت حريقا بغابات منطقة "كوروان" الواقعة جنوبي مدينة "سيدني"، بعد أن التهم الحريق 500 ألف هكتار من الأراضي ودمر 312 منزلا على مدار 74 يوما. من جانبه، أعرب مفوض دائرة الإطفاء الريفي في الولاية شين فيتزسيمونز عن أمله في أن تتجه الأمطار الغزيرة من الساحل إلى داخل البلاد، وتطفئ المزيد من حرائق الغابات الكبرى المشتعلة منذ شهور.
وفي سياق آخر، أفادت إدارة الطوارئ في الولاية بأنها نفذت 6 عمليات إنقاذ من الفيضان على مدار الليلة الماضية قرب مدينة "جرافتون" وشمال مدينة "سيدني"، أغلبها لأشخاص حوصروا أثناء محاولتهم القيادة خلال مياه الفيضانات، كما شهدت بعض البلدات الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد خلال الأيام الأخيرة سقوطا للأمطار
اقرأ المزيد
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
قوات- الأمن- اقتحمت -مبنى -المركز -التجاري

إطلاق نار كثيف في موقع «مذبحة تايلاند».. وسقوط مزيد من الضحايا

سمع مجددا دوي إطلاق نار كثيف داخل المركز التجاري الذي يحتمي به جندي مسلح، نفذ هجوما شمال شرقي تايلاند، وقتل خلاله نحو 20 شخصا على الأقل، حسبما أفاد شهود عيان لـ"رويترز"، مشيرين إلى الإطلاق أصوات الرصاص سمعت مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وقال شاهد عيان، إنه رأى قوات الأمن "تحمل ضحيتين جديدتين"، فيما لم يتضح إن كانا قتيلين أم مصابين.
العسكري التايلاندي

عسكري تايلاندي يفتح النار ويقتل 15 شخصا ويحتجز 16 (فيديو)

قتل 15 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.
مواطن تركي

مواطن تركي يُشعل النيران في نفسه: «أطفالي جائعون»

نشرت صحيفة «العصر الجديد» التركية قيام مواطن تركي عاطل بحرق نفسه أمام محكمة هاتاي. وأشارت الصحيفة ان المواطن أ.ى عاطلاً منذ فترة طويلة، قام بإشعال النار في نفسه قائلا: «أطفالي جائعون»، قبل أن يتدخل الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث محاولين إطفاء النيران. من جهته ذكر البيان الصادر عن المحكمة ان المواطن فقد حياته، بعدما أشعل النار في نفسه، نظراً لعدم حصوله على وظيفة لفترة طويلة، ثم اتجه إلى محكمة هاتاى بمقاطعة أنطاكيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
حراق-غابات-الامازون (3)

أستراليا: هدنة من الحرائق.. واستعدادات للإعصار

أخذ كثيرون من الأستراليين هدنة من خطر حرائق الغابات، اليوم الخميس، بفضل الأمطار الغزيرة على بعض مناطق الولايات الشرقية، لكنها كانت مشوبة بخطر آخر، إذ تشير التوقعات إلى أن إعصارا مداريا سيجتاح شمال غربي البلاد، مطلع الأسبوع. وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة في ولاية كوينزلاند الجنوبية الشرقية، ومن السيول في أكثر من 20 منطقة في ولاية نيو ساوث ويلز، بعد بدء هطول أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر لعدة أيام، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
عالم-استراليا

استقالة وزيرة أسترالية على خلفية فضيحة منح رياضية

استقالت وزيرة أسترالية من الحكومة بعد جدل حول 100 مليون دولار من المنح الرياضية أحاط برئيس الوزراء سكوت موريسون لأسابيع، بحسب "د ب أ". واستقالت بريدجيت ماكنزي، نائبة زعيم حزب الوطنيين، وهو شريك في ائتلاف حكومة موريسون، من منصب وزيرة الزراعة اليوم الأحد بسبب قرارات تمويل الرياضة التي اتخذتها العام الماضي بينما كانت وزيرة للرياضة. وقال موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الأحد إن ماكنزي انتهكت المعايير الوزارية بعدم الكشف عن عضويتها في ناديين للرماية حصلا على التمويلات.
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: السيسي مهتم بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد جسور التواصل مع المصريين في الخارج، من خلال إحياء عدد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى لم شمل المصريين، والتواصل معهم. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الهجرة، بوفد شباب أبناء المصريين بأستراليا والذى يضم 42 شابا وفتاة، خلال زيارتهم لأسوان ضمن برنامج الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وقد حضر اللقاء أشرف عطية محافظ أسوان.
طقس-معتدل

الأرصاد: الطقس مستقر ويسمح بممارسة الأنشطة اليومية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة -1 في مدينتي نخل وكاترين، موضحا، أن هاتين المدينتين لهما طبيعة مناخية مختلفة عن باقي مدن مصر بأكملها. وأضاف «شاهين»، خلال اتصال هاتفي في برنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «ten»، صباح اليوم الإثنين، أن الطقس الآن مستقر ويسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية المختلفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة ليلا أمر طبيعي، حيث أننا مازلنا في شهر يناير وهو أبرد شهور العام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]