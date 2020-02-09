تنفيذ 816 وحدة بـ«JANNA» للإسكان الفاخر في العبور

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

مشروع جنة للإسكان الفاخر - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بمدينة العبور، موضحاً أنه تم الاستلام الابتدائى لـ 30 عمارة بالمشروع، وجارٍ استلام 4 عمارات أخرى بالمشروع، مضيفا أنه تم وجارٍ تسليم عددٍ من الوحدات للفائزين بها بالمشروع، كاملة التشطيب، متضمنة تنسيق الموقع العام، وأن ذلك يأتي في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات وبجودة عالية في التنفيذ.

وأشار الجزار إلى أنه جارٍ تطوير المحور الغربي لمدينة العبور بطول 9.5 كم بتكلفة تقدر بحوالى 135 مليون جنيه، من مدخل المدينة بطريق (مصر – الإسماعيلية) الصحراوي وحتى طريق بلبيس، بنسبة إنجاز بلغت نحو 40%، لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها.من جانبه، قال أحمد عمران