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السعيد: بدء الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت السعيد، أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الأن كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن في إطار الجهود المبذولة في تطوير التعليم الفني وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية، فقد بدأت الدراسة هذا العام في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية والانتهاء من 7 مدارس أخري بالقاهرة والشرقية، إلى جانب بدأ الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية في المنوفية وبني سويف والقاهرة
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وزير-الماليه

وزير المالية: إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفى لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذى لتطوير منظومة العمل على النحو الذى يتسق مع «رؤية مصر 2030»، ويرتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية». ووجه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذى يسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية.
الدولار

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 8 مليارات دولار

توقعت وحدة أبحاث شركة «شعاع» مصر لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حوالي 8 مليارات دولار خلال 2020، وذلك في ضوء المشهد العالمي الحالي وتأثير تطور طريقة جمع البيانات المالية، وتوقعت في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان: "نظرة ترقب"، أن يحوم الناتج المحلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل حول منطقة 5.8%، مع تكرار نفس محركات النمو التي سادت منذ 2016. وتحتفظ مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بحسب تقرير (الأنكتاد).
سبائك-ذهب (4)

123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
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وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

التخطيط: إن آى كابيتال تدير برنامج الطروحات الحكومية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن شركة إن آى كابيتال القابضة؛ إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن شركة إن آى كابيتال القابضة هي شركة مصرية رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة. وأضافت السعيد، أن الشركة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصري.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

4000 مستفيد من حملات التوعية باستراتيجية التنمية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد نتائج تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المشتركة ورفع الوعى المجتمعى وتأهيل وتشغيل الشباب. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعى والتأهيل والتشغيل الذي يتم تنفيذه فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين يهدف إلى الحد من ظاهره الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلي والدولي.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: إطلاق النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030 قريبًا

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة. ووقالت الدكتورة هالة السعيد، إن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

اتفاقية بين الصندوق السيادي وجهاز المشروعات الوطنية

يوقع صندوق مصر السيادي غدًا، الإثنين، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص. وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة.
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