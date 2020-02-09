السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ33

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقط السيسي، وعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركة بقمة الاتحاد الإفريقي، صورة تذكارية قبيل انطلاق القمة العادية، وفي وقت سابق اليوم، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي، ترأس الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية".?

وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، ومن المقرر أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة