جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

تحرير:التحرير ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

جاكي شان

وعد الممثل الصيني، جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، بحسب "سبوتنيك". ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية. وقال جاكي شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".