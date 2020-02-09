التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى18.2%.

وتابعت السعيد، أن مستهدفات وزارة الصحة تخصص نسبة 47.5% للمبادرات الرئيسية والتي تتضمن نسبة 69.3% للتأمين الصحي الشامل و9.3% لمبادرة حياة كريمة و 32.8% للبرامج الطبية. واستعرض ممثلو وزارة التخطيط المشاركين بالاجتماع المشروعات الرئيسة بديوان عام وزارة الصحة والسكان لعام 2019-2020 والتي تتضمن أبرزها