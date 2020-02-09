جريمة

فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
جهود البحث والتحري التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الزوجة وتدعى إيمان محمد محمود 34 سنة، دبلوم تجارة، تعرضضت للخنق داخل الشقة، وأن مرتكبي الحادث ألقوا الزوج "أشرف صالح محسن" 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، ورضيعته "نجوى" 7 أشهر، من شرفة تطل على المنور.وعثرت قوات الشرطة على
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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سقوط نصاب استولى على 300 ألف من شركة بالغربية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها باستخدام بطاقة دفع إلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ - محكوم عليه فى قضية "سرقه") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها.
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3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
محكمة-ارشفية

محكمة النقض تنظر طعون متهمي «داعش مطروح»

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد، وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر الماضي، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي، وعاقبت المحكمة، 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
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جريمة عمرها شهرين.. سر العثور على جثن مُسن متحللة

كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على جثة مسن متحللة في منزله ببني سويف، وتبين أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه، حيث جاءت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز بني سويف من (عامل 39 سنة) بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار مجاور لمسكنه، فانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة مالكها (كهربائي 66 سنة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الواسطى، جالسا على أريكة بكامل ملابسه، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، مع ملاحظة سلامة جميع محتويات الشقة ومنافذها.
محكمة-ارشفية

«دب مقص في عينيه».. المؤبد لعامل قتل محاميا بالإسكندرية

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز سالم رئيس المحكمة، الستار عن قضية المحامي الذي تم العثور على جثته بمكتبه بمنطقة الرأس السوداء شرق المدينة، إذ قضت بالسجن المؤبد على المتهم ويدعى "م. ع. ط."، عامل، في القضية رقم 20118 لسنة 2018، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، والتي تعود تفاصيلها لتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه، بالعثور على جثة المدعو "ا.ع.ا "، محام، داخل مكتبه بعقار كائن بشارع الجزارين، جالسا أعلى كرسي المكتب، وبمناظرته تبين إصابته بجرح بالأصبع الأوسط لليد اليسرى وانفجار بمقلة العين اليسرى.
اعدام

انتقام أحلام.. الإعدام لسيدة قتلت ابن زوجها حرقًا بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، على قرار مفتي الديار المصرية بمعاقبة سيدة بالإعدام شنقًا بتهمة قتل نجل زوجها حرقًا أثناء نومه في مدينة العاشر من رمضان انتقاما من زوجها. أحداث القضية تعود لعام 2013، إذ تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي في مدينة العاشر من رمضان، بتلقيه بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة دائرة قسم أول العاشر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.
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«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
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