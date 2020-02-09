فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

قوات الشرطة

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الزوجة وتدعى إيمان محمد محمود 34 سنة، دبلوم تجارة، تعرضضت للخنق داخل الشقة، وأن مرتكبي الحادث ألقوا الزوج "أشرف صالح محسن" 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، ورضيعته "نجوى" 7 أشهر، من شرفة تطل على المنور.وعثرت قوات الشرطة على