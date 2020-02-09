وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، الذي أكد أن الجميع في الدولة المصرية يعلم أن الصناعة والزراعة مقومات التنمية لمصر، قائلا إن أهم مطالب قطاع الصناعة والمستثمرين تتلخص في مراعاة أسعار الكهرباء كمدخل من مداخل الإنتاج، وحتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة سواء بالسوق المحلي