السيسي: مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في إفريقيا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في القارة السمراء، كما حرصت على المشاركة في جميع المحافل الدولية الخاصة بإفريقيا. وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، أنه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، حرص على وضع القارة على الخريطة الاستثمارية الدولية واستفادة شعوبها من التمنية. كما أكد الرئيس السيسي دعمه التام لرئيس جنوب إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي في الدورة المقبلة.