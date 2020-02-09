وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

وزير الكهرباء محمد شاكر - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.

وذكر شاكر،خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، أن الوزارة تعمل بتوازن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد ومصالح المواطنيين والمستثمرين ورجال الصناعة.وتابع أن الاستهلاك المنزلي في مصر ما زال يمثل النسبة الأكبر وتقربيا ضعف الاستهلاك الصناعي إذ أن الاستهلاك المنزلي ما زال يمثل نسبة