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كورونا يغلب «سارس» ويتجاوز عدد ضحاياه 800 شخص

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ م
أطباء الصين
أطباء الصين
وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصًا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، بحسب "سبوتنيك". ارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان، بحسب وكالة "بلومبرج".
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن انتشار المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" بين عامي 2002 و2003 تسبب في مقتل 774 شخصًا وإصابة ما يقرب من 8100 شخص في 26 دولة على مدى ثمانية أشهر، وحوالي 45? من وفيات السارس كانوا على الأراضي الصينية.واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر
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وجبة مرضى كورونا

وجبة من لحم السلاحف.. عشاء مرضى «كورونا» في مستشفى صيني

رغم الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات "غريبة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي. ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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السلطات الصينية تعطي اسمًا رسميًا لفيروس كورونا

أدخلت السلطات الصينية اسما رسميا مؤقتا لمرض الجهاز التنفسي الحاد الجديد، والذي كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV. أعلنت السلطات الصينية عن قرارها في مؤتمر صحفي، بحسب موقع "رين تي في". وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـNCP أو "New Coronavirus Pneumonia".
جاكي-شان (1)

جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

وعد الممثل الصيني، جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، بحسب "سبوتنيك". ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية. وقال جاكي شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".
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أمطار غزيرة تخمد حريقا كبيرا للغابات في أستراليا

ذكرت دائرة الإطفاء الريفي في ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية أن الهطول الغزير للأمطار على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، أدى إلى إخماد حريق كبير للغابات، وحدوث فيضان كبير، مضيفة أن الأمطار أخمدت حريقا بغابات منطقة "كوروان" الواقعة جنوبي مدينة "سيدني"، بعد أن التهم الحريق 500 ألف هكتار من الأراضي ودمر 312 منزلا على مدار 74 يوما. من جانبه، أعرب مفوض دائرة الإطفاء الريفي في الولاية شين فيتزسيمونز عن أمله في أن تتجه الأمطار الغزيرة من الساحل إلى داخل البلاد، وتطفئ المزيد من حرائق الغابات الكبرى المشتعلة منذ شهور.
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فيروس-كورونا (3)

السلطات الصينية تعطي اسمًا رسميًا لفيروس كورونا

أدخلت السلطات الصينية اسما رسميا مؤقتا لمرض الجهاز التنفسي الحاد الجديد، والذي كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV. أعلنت السلطات الصينية عن قرارها في مؤتمر صحفي، بحسب موقع "رين تي في". وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـNCP أو "New Coronavirus Pneumonia".
جاكي-شان (1)

جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

وعد الممثل الصيني، جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، بحسب "سبوتنيك". ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية. وقال جاكي شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".
فيروس-كورونا (1)

الصين: 812 وفاة و37 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 812 وفاة و37 ألفا و251 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، وذلك حتى نهاية أمس السبت، موضحة أنها تلقت تقارير عن 2656 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و89 حالة وفاة جديدة بنهاية يوم أمس، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي وحالتي وفاة في مقاطعة خنان إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من خبي وهيلونغجيانغ وآنهوي وشاندونغ وهونان ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.
كورونا

ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 723 حالة وفاة و34598 إصابة

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس. وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو. وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.
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