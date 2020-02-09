إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

السكة الحديد - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس. ووفقا للتعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، غدا الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ويصل سوهاج الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتركيب 3 عربات مكيفة إسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي "سوهاج - بورسعيد"، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويصل بورسعيد الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا بنفس تركيب عربات القطار رقم 186.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، خاصة بعد افتتاحه محطة سكك حديد بورسعيد للجمهور بعد تطويرها قامت الهيئة.يذكر أن الهيئة سبق وعدلت يوم الجمعة الماضي، تركيب عربات القطارات أرقام "227، 230، 233، 236، 241، 244" من طنطا إلى الزقازيق والعكس، بحيث يتكون كل قطار من 6 عربات