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السيسي: قضية فلسطين حاضرة في قلوب الدول الإفريقية

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم الدول الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وذلك بحضور 31 رئيسا، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي.
كما تتابع القمة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، ومن المقرر أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة من مصر، ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسا
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الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
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غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".
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دستورية النواب توافق على تعديل قانون مكافحة الارهاب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015، ويتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والأصول الافتراضية والتي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب.
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في إفريقيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تبنت خطة الارتقاء بالبنية التحتية في القارة السمراء، كما حرصت على المشاركة في جميع المحافل الدولية الخاصة بإفريقيا. وأضاف السيسي خلال كلمته في القمة الإفريقية الـ33 بأديس أبابا، أنه خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، حرص على وضع القارة على الخريطة الاستثمارية الدولية واستفادة شعوبها من التمنية. كما أكد الرئيس السيسي دعمه التام لرئيس جنوب إفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي في الدورة المقبلة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يترأس الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الـ33

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثالثة والثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقط السيسي، وعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركة بقمة الاتحاد الإفريقي، صورة تذكارية قبيل انطلاق القمة العادية، وفي وقت سابق اليوم، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي، ترأس الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية".?
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يرأس الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأس اليوم الأحد، الجلسة المغلقة للقمة الإفريقية في دورتها الـ33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى بأديس أبابا، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

اليوم.. «كيب تاون» تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي

تنطلق، اليوم الأحد، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، على مستوى القادة، وذلك بحضور 31 رئيسا تحت شعار "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية للتنمية"، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى متابعة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد.
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