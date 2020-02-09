السيسي: قضية فلسطين حاضرة في قلوب الدول الإفريقية

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد على دعم الدول الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: «القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية العادية الـ33، اليوم الأحد، والتي تعقد هذا العام تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا»، وذلك بحضور 31 رئيسا، وتبحث القمة أزمات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، والإصلاح الهيكلي للاتحاد الإفريقي.

كما تتابع القمة ما تحقق في ملف إطلاق منطقة التجارة الإفريقية الحرة، والتي تعد من أهم الإنجازات خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد، ومن المقرر أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد في دورته الجديدة من مصر، ويشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسا