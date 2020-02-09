شاكر: تخفيض الكهرباء للمصانع يكلفنا 10 مليارات جنيه

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٣ م

محمد شاكر وزير الكهرباء - صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء قرابة من 6 إلى 10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب رجال الصناعة، قائلا: "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله، فالاستهلاك المنزلي في العالم 20% والصناعة 50%، وكلما يزيد استهلاك الصناعة كلما يقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الأحد.

وأشار شاكر إلى أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل (نقل الكهرباء من خطوط ومحولات) لـ500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، موضحا أن تلك الخطة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين.وذكر أنه في العام