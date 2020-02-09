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انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرشين ليسجل نحو 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الإفريقي، وبنك مصر إيران، وبنك بلوم، وبنك الأسكندرية بواقع قرشين ليسجل أيضا
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى18.2%.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: بدء الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت السعيد، أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الأن كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.
وزير-الماليه

وزير المالية: إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة «الرضا الوظيفي» للعاملين عبر استطلاعات للرأى تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفى لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذى لتطوير منظومة العمل على النحو الذى يتسق مع «رؤية مصر 2030»، ويرتكز على التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية». ووجه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذى يسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية.
الدولار

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 8 مليارات دولار

توقعت وحدة أبحاث شركة «شعاع» مصر لتداول الأوراق المالية، أن يبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر حوالي 8 مليارات دولار خلال 2020، وذلك في ضوء المشهد العالمي الحالي وتأثير تطور طريقة جمع البيانات المالية، وتوقعت في تقريرها السنوي عن عام 2020 تحت عنوان: "نظرة ترقب"، أن يحوم الناتج المحلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل حول منطقة 5.8%، مع تكرار نفس محركات النمو التي سادت منذ 2016. وتحتفظ مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بحسب تقرير (الأنكتاد).
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الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك ويفقد قرشين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل أقل سعر بنحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينمل بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 6 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.74 جنيه، ونحو 15.84 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، وبنك مصر نحو 15.85 جنيه للبيع، و15.75 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.75 جنيه، ونحو 15.85 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء.
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