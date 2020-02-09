انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرشين ليسجل نحو 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك التعمير والإسكان، والبنك العربي الإفريقي، وبنك مصر إيران، وبنك بلوم، وبنك الأسكندرية بواقع قرشين ليسجل أيضا