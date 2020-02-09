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ثنائيات من النفس الأمارة بالتأمل

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
تعبيرية
تعبيرية
(1) غواية وهداية أغوته الدنيا في اللحظة التي كاد يقبل فيها على الدين إقبالا عقليا لا نقليا.. راودته عن نفسه فكان يستجيب إلا قليلا.. تقاذفته الأيام فكان يسبح على شواطئها.. تبادلته الليالي فكان ابن الليل.. يرتدي الأقنعة فيختفي ولا يكاد يبين.. مضى قطار العمر عشرات المحطات.. ويمم عمره شطر النصف الآخر.. وأعلنت شمس العمر احمرارها فأسدلت خيوطها صفراء.. لاحت أمامه علامة (انتباه).. فتنبه وانتبه..
وإذا الفجر تطل عيونه نذيرا وبشيرا.. وما بين الشرارة والإشارة» والبشارة يعيش الآن من العمر مرحلة للتعريض والتعويض والتفويض، والاختصار والانتصار والانتظار.  يعرض قلبه لأشعة السماء، عوضا عما أهدره من السنين، ومفوضا أمره إلى صاحب الأمر، مختصرا مسافات، ومنتصرا على الذات، ومنتظرا أشياء وأشياء.. يسأل
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الخطيب (2)

أسامة خليل يكتب: أرجوكم.. لا تظلموا الخطيب

لم تدهشني أو تستوقفني الزوبعة التي أثارتها جماهير الأهلي، والهجوم على الكابتن محمود الخطيب، واتهامه بالتفريط في حق الأهلي بسبب بيانه الأخير الذي أعلن فيه تراجعه عن تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي (الكاف) ضد الأحداث التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام فريق الهلال السوداني، وتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للسلطات السودانية على حمايتها لأعضاء البعثة (وهو شكر في محله).
عمان مسقط

قراءة في ما وراء المشهد العماني الراهن

(1) من حقنا القومي.. أن نفرح بكل تجربة عربية تضيف وتضفي. ومن حقنا العربي.. أن نفرح ونعتز، في زمن عز فيه الاعتزاز، وصار الاهتزاز الحضاري عنوانًا كبيرًا في جريدة وجودنا، ومقالا مطولا في صحيفة تواجدنا، وكفانا التوهان في عصر الاستعارة. ومن حقنا الإنساني.. أن نفرح بصوت الذات، وأن نطرح سوط جلد هذه الذات، وأن نفسح الطريق لكل من يحلق بالرؤية، ويحدق بالرؤيا بين المعنى والمبنى، ويحقق بين الماضي والآنـي والآتـي.
الخطيب

كابتن الخطيب: ارفع راسك إنت أهلاوي.. ومصر أولى من تركي بعلاجك في أمريكا

اليوم لا أريد أن أنتقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على انكساره وانهزامه وضعفه وعجزه أمام تركي آل الشيخ، أو ألوم مجلس إدارته على خنوعه وهوانه واستكانته وانبطاحه أمام رغبات الرجل وشطحاته وطلباته وأوامره.
شحرور

ورحل المفكر الذي هز عروش المتاجرين بالدين

كلما رحل عالم، أجد نفسي في حالة من الوجد العميق، وتتغشى القلب موجة من الشجن، فموت العلماء مصيبة عظيمة، وحادث جلل، لما لهم من الأثر البليغ، يُعرف بهم النور من الظلمات، والحق من الباطل، والحلال من الحرام، والضار من النافع، علميا وعمليا ودنيويا وأخرويا.
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