السيسي يسلم «كيب تاون» رئاسة الاتحاد الإفريقي

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دورة الاتحاد الإفريقي المنتهية، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، وتناولت الجلسة الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية خلال رئاسته السيسي للاتحاد الإفريقي والتي بدأت في فبراير 2019 والإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.

كما تناولت الجلسة ما تم من اجتماعات إفريقية سواء في مصر أو في دول القارة وكذلك عرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الأفريقية التي تم تدشينها خلال العام الماضي.ويشارك في القمة زعماء ورؤساء حكومات ومسؤولو 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش،