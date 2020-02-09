طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب توقف «تكافل وكرامة»

تحرير:محمد محمود ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

وجهت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، يعانون أشد المعاناة، قائلة إن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة.

وأضافت القشاش، في تصريح لها، اليوم الأحد: "أكثر الفئات المتعرضين لهذا الأمر هم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون شهادة التأهيل وأيضا انقطع المعاش عنهم، ونحن نؤكد على دعم خطوات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي