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قوى عاملة النواب توافق على قانون لأصحاب المعاشات

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
أصحاب المعاشات - صورة أرشيفية
أصحاب المعاشات - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين للعلاوات الخامسة.
وجاء التشريع المقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخامسة، إذ صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 1 يوليو 2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1 يوليو 2006، وبناءً عليه تم الصرف
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
طقس-بارد (2)

غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

دستورية النواب توافق على تعديل قانون مكافحة الارهاب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015، ويتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والأصول الافتراضية والتي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب.
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مجلس-النواب (1)

نائب: تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة يوفر مليارات

أشاد النائب خالد مشهور، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات فورية بإعادة بشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، فالأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، ما أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
ممرضه (1)

طلب إحاطة في البرلمان بشأن التعدي على الممرضين

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول معاناة قطاع التمريض من التعديات المختلفة عليهم من قبل المرضى وذويهم في غياب واضح لدور أمن المستشفيات، فرغم وجود أفراد للأمن في جميع المستشفيات لحماية العالمين فيها، إلا أن دورهم في الغالب لا يتعدى دور المتفرج خوفا من ذوي المريض، مؤكدا أن قطاع التمريض وضعه سيئ ويعاني بشكل عام في كل الجوانب.
تلوث-النيل (6)

برلماني: المطاعم العائمة خطر على البيئة

قال طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه نهر النيل، كون الفنادق تلقي الصرف الصحي في النيل، ما يسبب تلوثا بيئيا وأمراضا خطيرة للإنسان، موضحا أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، والتي لا يحيطها سوى المياه من كل جانب، تقوم بالتخلص من مخلفاتها داخل مياه النيل، وبالتالي تلويث مياه الشرب، موضحًا أن المياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، فستؤثر على صحة الإنسان، بل يؤدى الى نفوق الاحياء المائية واهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح.
السيسي (5)

الحفاظ على التراث وأرصدة الصناديق.. السيسي يصدق على 5 قوانين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بعد أن قرره مجلس النواب. كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2020 ، بتعديل بعض أحكام قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، بعد أن قرره مجلس النواب. وصدق السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2020 ، بأيلوية نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بعد أن قرره مجلس النواب.
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