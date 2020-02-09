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للوقاية من المياه الزرقاء.. تناول الجزر والسبانخ

أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (DHA، EPA)، تساعد بشكل كبير في تحسين إمداد الدم للعين، كما تقيك من تلف الأعصاب البصرية
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
الحفاظ على العين
الحفاظ على العين
العين من أكثر الأجزاء الحساسة بالجسم، حيث تتأثر بالمؤثرات الخارجية، وتتعرض للتهيج والاحمرار أثناء تقلبات المناخ، على الجانب الآخر، توجد بعض الحالات المرضية التي تضعف الرؤية، مثل المياه الزرقاء، دائمًا ينصح باتخاذ إجراء جراحي، ولكن خبراء التغذية قدموا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تعزيز الرؤية، وتقليل فرص الإصابة، مثل الخوخ والسبانخ والبرتقال، والكرنب والأسماك وغيرها من الأطعمة الأخرى، وذلك حسبما صرح موقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر المياه الزرقاء أحد الأسباب التي تؤدي إلى عمى دائم حول العالم، فيوجد نحو ما يقرب من 5.7 مليون شخص عالميًّا يعانون من ضعف البصر بسبب المياه الزرقاء، وبالنسبة للسبب الرئيس الذي يؤدي للإصابة بالمياه الزرقاء، فهو زيادة الضغط داخل العين، الناتج عن زيادة السائل بالعين، مما يؤدي إلى تلف العصب البصري،
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فوائد الكاري

لو عاوز تحافظ على قلبك.. أضف الكاري لطعامك

تعتبر التوابل جزء هام من الطعام، فنسمع دائمًا أن رشة الملح هي سر الطبخة، وبالتالي القليل من الكركم والفلفل الأسود والقرفة والحبهان والزعفران يمنح الطعام مذاقًا رائعًا، بجانب ذلك، تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، ومن أشهر التوابل المميزة "الكاري"، غني بقيمة غذائية عالية، كما أنه يعمل على التحسين من صحة القلب، ومضاد للسرطان، ويساعد في السيطرة على معدلات السكر بالدم، ويزيد من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن "healthline".
اليوجا الساخنة

اللوز والتفاح..أطعمة يجب تناولها أثناء ممارسة اليوجا

يوصي خبراء التغذية والصحة البدنية دائمًا بأهمية ممارسة التمرينات الرياضية، للتخلص من الدهون المتراكمة في أجزاء متفرقة من الجسم، والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، مع اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والعناصر الضرورية، ولكن هل تعرف أن هناك بعض من الرياضات ترتبط فاعليتها، بتناول بعض من الأطعمة الصحية، على سبيل المثال اليوجا تعتبر أسلوب حياة، وتجعلك تتناول أطعمة صحية، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
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