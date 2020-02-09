للوقاية من المياه الزرقاء.. تناول الجزر والسبانخ

أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (DHA، EPA)، تساعد بشكل كبير في تحسين إمداد الدم للعين، كما تقيك من تلف الأعصاب البصرية

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

العين من أكثر الأجزاء الحساسة بالجسم، حيث تتأثر بالمؤثرات الخارجية، وتتعرض للتهيج والاحمرار أثناء تقلبات المناخ، على الجانب الآخر، توجد بعض الحالات المرضية التي تضعف الرؤية، مثل المياه الزرقاء، دائمًا ينصح باتخاذ إجراء جراحي، ولكن خبراء التغذية قدموا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تعزيز الرؤية، وتقليل فرص الإصابة، مثل الخوخ والسبانخ والبرتقال، والكرنب والأسماك وغيرها من الأطعمة الأخرى، وذلك حسبما صرح موقع الأمريكي "boldsky".

تعتبر المياه الزرقاء أحد الأسباب التي تؤدي إلى عمى دائم حول العالم، فيوجد نحو ما يقرب من 5.7 مليون شخص عالميًّا يعانون من ضعف البصر بسبب المياه الزرقاء، وبالنسبة للسبب الرئيس الذي يؤدي للإصابة بالمياه الزرقاء، فهو زيادة الضغط داخل العين، الناتج عن زيادة السائل بالعين، مما يؤدي إلى تلف العصب البصري،

تعتبر المياه الزرقاء أحد الأسباب التي تؤدي إلى عمى دائم حول العالم، فيوجد نحو ما يقرب من 5.7 مليون شخص عالميًّا يعانون من ضعف البصر بسبب المياه الزرقاء، وبالنسبة للسبب الرئيس الذي يؤدي للإصابة بالمياه الزرقاء، فهو زيادة الضغط داخل العين، الناتج عن زيادة السائل بالعين، مما يؤدي إلى تلف العصب البصري، الذي يعمل كجسر بين الدماغ والعينين لمعالجة المعلومات البصرية، وضح الأطباء أيضًا أن جميع الأشخاص من مختلف الفئات العمرية عرضة للإصابة بالمياه الزرقاء، وحتى الأطفال الرضع.

وبالنسبة للعلاجات المتاحة، يمكن تقليل السائل داخل العين، من خلال تناول أدوية مضادة للمياه الزرقاء، أو إجراء جراحة بالليزر، ومع ذلك، من أفضل الطرق لتقليل خطورة الإصابة بهذه الحالة، اتباع نظام غذائي صحي، حيث إن استهلاك أطعمة غنية بفيتامين C وA والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة يساعد بشكل طبيعي على تحسين تدفق الدم للعينين، بدون أي آثار جانبية، وما يلي مجموعة من الأطعمة المهمة، التي تقلل من خطر الإصابة بالمياه الزرقاء:

1- الأسماك

أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (DHA، EPA)، تساعد بشكل كبير في تحسين إمداد الدم للعين، كما تقيك من تلف الأعصاب البصرية أيا كان السبب، لذا لابد من إدراج السمك بنظامك الغذائي.

الفلفل الحار والتوابل.. كيف تتجنب ضعف البصر؟



2- البرتقال

وفقًا لدراسات أجريت على مجموعة كبيرة من النساء، كشفت النتائج أن النساء اللاتي تناولن أكثر من ثمرتين برتقال بالأسبوع، أقل عرضة لخطورة الإصابة بالمياه الزرقاء، مقارنةً بمن يتناولن كمية أقل أسبوعيًّا.

3- الجزر

وفقًا لدراسة، وجود معدلات عالية من فيتامين A والكاروتين بالجزر، يساعد في التقليل من خطورة الإصابة بالمياه الزرقاء، تقول الدراسة أيضًا إن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين A، C والكاروتينات، يساهم في التقليل من خطورة الإصابة بأمراض العين.

4- الخوخ

أجريت مجموعة من الدراسات على مجموعة من النساء اللاتي يتناولن على الأقل ثمرة من الخوخ المعلب أو المجفف أسبوعيًّا، وكشفت النتائج أنهن أقل عرضة للإصابة بنسبة تصل إلى 47%، مقارنةً بمن يتاولن كميات أقل.

5- السبانخ

تحتوي على مضادات أكسدة مهمة مثل لوتين وزيكسانثين، وينتمي كل منهما إلى الكاروتينات، وبالتالي بما أن السبانخ تحتوي على معدلات عالية من هذه المضادات، فإنها تساعد بشكل كبير في التقليل من الإجهاد التأكسدي بالجسم، مما يزيد من تحسين صحة العين والحماية من التلف.

6- الكرفس

أحد الخضراوات الورقية المهمة، لأنه غني بالنترات وفيتامين C، A، كما قالت دراسة إن استهلاك معدلات عالية من النترات الغذائية يساعد في تقليل خطورة الإصابة بالمياه الزرقاء، بجانب التقليل من ضغط العين المرتفع.

7- الشاي الأخضر

الكاتيكين والفلافانول هما الفلافونويد الغذائي الموجود بالشاي الأخضر، كما أن لهذين المركبين خصائص قوية مضادة للأكسدة تقلل من تكوين "?-amyloid fibrils"- وهو مركب مرتبط بشكل خاص بالإصابة بالمياه الزرقاء.

عدسات لاصقة بديل للقطرة لعلاج «المياه الزرقاء»

