بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروعات قوانين

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

بدأت، اليوم الأحد، الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النائبة فايقة فهيم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.

كما ينظر المجلس تقرير من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.وكذلك ينظر تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع