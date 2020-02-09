مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون بشأن وزير المالية

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م

محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ويهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، لمعالجة المشكلات التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلا عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدى الغير.

كما تضمن تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون، حق وزير المالية في التصرف في الأراضي الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضمانا لهذه الضمانة المالية التي ستقدمها وزارة المالية في حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة، فضلا عن بحث ودراسة إيجاد آلية تشريعية لفض المنازعات