البرلمان يوافق على قانون حماية الأثار من حيث المبدأ

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٧ م

الآثار المصرية - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين(أكثر من عُشر الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار. من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن المشرع المصري أصدر القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار متبنيا فيه فلسفة أكثر عمقا وأبعد هدفا ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطرا داهما على الثروة القومية.

وأوضح أبو شقة، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.وتابع أنه انطلاقا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار