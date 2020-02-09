رياضة

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.
وقال بيان اتحاد الكرة: "خاطب اتحاد الكرة رسميا ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدوري الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة". وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري
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مرتضى منصور يستبعد كريم حسن شحاتة من قناة الزمالك

قرر مجلس إدارة قناة الزمالك برئاسة مرتضى منصور توجيه خطاب شكر إلى كريم حسن شحاتة مذيع برنامج زملكاوي والاستغناء عن خدماته، جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها المجلس اليوم السبت، وعرض خلالها رئيس النادي الأبيض، ما بدر من شحاتة خلال الفترة الماضية، واتخاذ مجلس إدارة القناة قرارا بتوجيه الشكر له، والاستغناء عن خدماته.
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سموحة يعمق جراح نادي مصر بهدف صلاح محسن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينًا على نظيره نادي مصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 24 نقطة، ويرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة المسابقة المحلية، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الخامس، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد فريق مصر عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
كأس-مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ16 لكأس مصر

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة القدم مواعيد وملاعب دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، عدا مباراة الأهلي والزمالك لارتباطاتهما في بطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن. وأكد أن الأمر ينطبق أيضًا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.
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اتحاد-الكرة (3)

اتحاد الكرة يعلن إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في موعدها، وجاء في بيان الجبلاية: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".
شريف-اكرامى

أحمد شوبير: شريف إكرامي غاضب بسبب التجديد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، للتعليق على الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "بيان ذكي للغاية من جانب إدارة الأهلي، وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والسودان وبين الناديين، ورغم وجود حالة من الانقسام على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، لكن قرار مجلس الأهلي مميز للغاية من أجل ضرب المحرضين".
استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

الجبلاية تؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة. جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأيضًا انطلاقًا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله، ودعمًا للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.
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