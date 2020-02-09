اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بموعد مباراة القمة

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٥ م

الأهلي والزمالك

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري، يوم 24 فبراير الجاري. وتأتي خطوة الجبلاية كإعادة تأكيد على عدم تأجيل المباراة، الموقف الذي أعلنه اتحاد الكرة في بيان رسمي في وقت سابق.

وقال بيان اتحاد الكرة: "خاطب اتحاد الكرة رسميا ناديي الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدوري الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة". وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري