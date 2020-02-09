جريمة

سقوط نصاب استولى على 300 ألف من شركة بالغربية

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م
فيزا كارت
فيزا كارت
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها باستخدام بطاقة دفع إلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ - محكوم عليه فى قضية "سرقه") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها.
حسب البلاغ، استولى المشكو في حقه على 368 ألف جنيه من إحدى الشركات قيمة شراء سيارة باستخدام بطاقة دفع إلكترونى "ماستر كارت" لسداد المبلغ بنظام "الأوف لاين" وعقب إتمام العملية يقوم بسحب المبلغ من حساب الشركة بأحد البنوك عقب السداد بعدة أيام، واتباعه ذات الأسلوب في سداد مبلغ 102 ألف جنيه قيمة استئجاره
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
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فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
محكمة-ارشفية

محكمة النقض تنظر طعون متهمي «داعش مطروح»

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد، وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر الماضي، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي، وعاقبت المحكمة، 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
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تشكيل-عصابة

«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكي "لم يحدد رقمها")، يستقلها (3 أشخاص، أدلى بأوصافهم التقريبية)، وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس، واستولوا منه على (مبلغ 1350 جنيهًا، وهاتفه المحمول)، وقاموا بإنزاله من السيارة بالطريق ذاته، وهربوا.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ملابسات سقوط «مستريح سوهاج» في قبضة الشرطة

حلقة جديدة سجلتها محاضر الشرطة في مسلسل سقوط محترفي أعمال النصب على المواطنين بضبط "مستريح سوهاج" والتي تكشفت تفاصيلها بعد بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد دون إبداء أي أسباب واضحة.
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بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
اموال

موظف بدرجة نصاب.. كبد شركته خسائرا بـ250 ألف جنيه

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بإحدى شركات الشحن استغل وآخر وظيفته واستوليا على 250 ألف جنيه من أموال الشركة بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يتهم موظفا بإحدى شركات الشحن بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تلاعبه فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة، وتحويل تلك البوالص باسم شركة وكيلة للشركة الشاكية؛ للاستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والاستيلاء على قيمة ذلك الخصم، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها 250 ألف جنيه.
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