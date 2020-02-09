سقوط نصاب استولى على 300 ألف من شركة بالغربية

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٧ م

فيزا كارت

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها باستخدام بطاقة دفع إلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ - محكوم عليه فى قضية "سرقه") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها.

حسب البلاغ، استولى المشكو في حقه على 368 ألف جنيه من إحدى الشركات قيمة شراء سيارة باستخدام بطاقة دفع إلكترونى "ماستر كارت" لسداد المبلغ بنظام "الأوف لاين" وعقب إتمام العملية يقوم بسحب المبلغ من حساب الشركة بأحد البنوك عقب السداد بعدة أيام، واتباعه ذات الأسلوب في سداد مبلغ 102 ألف جنيه قيمة استئجاره

حسب البلاغ، استولى المشكو في حقه على 368 ألف جنيه من إحدى الشركات قيمة شراء سيارة باستخدام بطاقة دفع إلكترونى "ماستر كارت" لسداد المبلغ بنظام "الأوف لاين" وعقب إتمام العملية يقوم بسحب المبلغ من حساب الشركة بأحد البنوك عقب السداد بعدة أيام، واتباعه ذات الأسلوب في سداد مبلغ 102 ألف جنيه قيمة استئجاره لعدد من السيارات بموجب بطاقتى إئتمان منسوبين لبنوك مختلفة من ذات الشركة حيث بلغ قيمة المبالغ المالية المستولى عليها 470 ألف جنيه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (بطاقتى الإئتمان المستخدمين - مبلغ مالى - عأربعة بطاقات ائتمان أخرى - رخصة السيارة المستولى عليها). وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



