جريمة

«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
جثة
جثة
كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
جهود البحث والتحري تحت إشراف مفتشي قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم، توصلت إلى أن أسرة العروسين حضروا للمباركة لهما في صباحية العرس وبالطرق على الباب لم يرد أحد، فشكوا في الأمر، وبكسر الباب عثروا عليهما متوفيين.أضافت التحريات بقيادة ضباط وحدة مباحث مركز ديروط وجود تسريب
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سحب-اموال-من ماكينة-صرف

سقوط نصاب استولى على 300 ألف من شركة بالغربية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها باستخدام بطاقة دفع إلكتروني، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ - محكوم عليه فى قضية "سرقه") بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على الشركات، والاستيلاء على أموالها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
محكمة-ارشفية

محكمة النقض تنظر طعون متهمي «داعش مطروح»

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد، وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر الماضي، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي، وعاقبت المحكمة، 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
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قوات-الشرطة (2)

الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام خلال الأيام السبع الماضية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
بانجو (3)

ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عنصرين إجراميين في السويس

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها، وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما عاطل له معلومات جنائية وسائق.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الميكروباص.. ضبط 240 طربة في «كمين المنيا»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية بالمنيا؛ لاتجاره وآخرين في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، عاطلين) يقيمون مركز دشنا محافظة قنا.
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جريمة عمرها شهرين.. سر العثور على جثن مُسن متحللة

كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على جثة مسن متحللة في منزله ببني سويف، وتبين أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه، حيث جاءت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز بني سويف من (عامل 39 سنة) بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار مجاور لمسكنه، فانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة مالكها (كهربائي 66 سنة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الواسطى، جالسا على أريكة بكامل ملابسه، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، مع ملاحظة سلامة جميع محتويات الشقة ومنافذها.
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