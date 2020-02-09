عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

تحرير:أحمد جاد ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".

فيما رد شرشر، بأنه كان خارج البلاد في أثناء طباعة العدد، مقدما الاعتذار للمجلس عن هذه الواقعة، مؤكدا أن ما نشر في هذا الشأن يتنافى مع الأمانة المهنية. من جهته وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الشكر للنائب بسبب اعترافه بهذا الخطأ، مؤكدا احترامه للصحافة ودورها التنويري.فيما أبدى النائب محمد المصري،