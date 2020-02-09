غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: