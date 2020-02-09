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غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة:
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
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عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".
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دستورية النواب توافق على تعديل قانون مكافحة الارهاب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015، ويتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والأصول الافتراضية والتي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب.
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عبد العال يحيل قرارين جمهوريين إلى اللجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، قرارين صادرين عن رئيس الجمهورية وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، معلنا إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
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الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
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غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
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