رياضة

أحمد مرتضى يكشف حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

تحرير:علي الزيني ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م
أحمد مرتضى
أحمد مرتضى
أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي في موعدها. وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل، وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله". وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.
ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، المواجهة الأولى ستكون يوم 20 من شهر فبراير الجاري بالإمارات في السوبر المصري، وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته يلعب الفريقان في الدوري. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا أحد يومي 28
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أحداث- مباراة- -الأهلى -وبيراميدز (5)

نكشف تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

علمت "التحرير" تفاصيل تقرير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي في أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وشهد في لحظاته الأخيرة أحداثًا مثيرة نتج عنها اشهار الحكم البطاقة الحمراء لإثنين من مدافعي بيراميدز هما رجب بكار و أحمد أيمن منصور ليستكمل صاحب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين. وأدان التقرير ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، نظرا لتطاوله على الحكم بعد نهاية اللقاء، وعلي جبر مدافع بيراميدز بعدما حاول الاعتداء على الحكم بعد نهاية المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.
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بيان جديد.. الاتحاد الأفريقى يرد على اتهامات الفساد

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا للرد على التقارير الصحفية التي اتهمت مسؤولية بالاختلاس بناء على تقرير شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا زعمت أنها حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكر كاف في بيانه، أن الكيان مستمر في الإصلاحات الهيكلية داخله رغم محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة
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اتحاد-الكرة (3)

اتحاد الكرة يعلن إقامة لقاء الأهلي والزمالك في موعده

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في موعدها، وجاء في بيان الجبلاية: "أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عزمه على إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أي نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبي على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا".
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (2)

طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
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