أحمد مرتضى يكشف حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

تحرير:علي الزيني ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

أحمد مرتضى

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي في موعدها. وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل، وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله". وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مرتين في 4 أيام، المواجهة الأولى ستكون يوم 20 من شهر فبراير الجاري بالإمارات في السوبر المصري، وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته يلعب الفريقان في الدوري. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا أحد يومي 28