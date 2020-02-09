بعد انسحاب شركات كبرى.. كورونا يهدد معرض MWC برشلونة

معرض MWC 2020 المقام ببرشلونة متوقع أن يحقق عوائد مادية 492 مليون يورو، وأن يوفر فرص عمل جزئية 14100 وظيفة، ويعد فرصة جيدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م

معرض برشلونة MWC

معرض MWC الذي يقام سنويًا في مدينة برشلونة الإسبانية يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، ويحظى بحضور سنوي بمئات الآلاف من المهتمين بعالم التكنولوجيا، لكن يبدو أن هذا العام سيكون مختلفا، وذلك نتيجة ظهور فيروس كورونا الذي بدأ يضرب عدة دول ما حوله إلى وباء، في ظل عدم اكتشاف علاج فعال له، ما أدى إلى وجود حالة من الاضطراب وصلت باعتذار العديد من الشركات الكبرى عن المشاركة في نسخة المعرض هذا العام، فإلى أي مدى سيصمد MWC 2020 في مواجهة فيروس كورونا.

شركة LG الكورية قررت الانسحاب من معرض MWC2020، وقال متحدث باسم شركة LG: "إنه نظرا لانتشار تفشي فيروس كورونا وفحص سلامة الموظفين قرروا الانسحاب، موضحا أنهم ستختاروا في المستقبل وقتا مناسبا لعقد مؤتمرات صحفية جديدة وإصدار تشكيلة هواتف 2020 وغيرها من المنتجات.وقالت LG في بيانها الصحفي: "تراقب LG Electronics