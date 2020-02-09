بعد انسحاب شركات كبرى.. كورونا يهدد معرض MWC برشلونة
معرض MWC 2020 المقام ببرشلونة متوقع أن يحقق عوائد مادية 492 مليون يورو، وأن يوفر فرص عمل جزئية 14100 وظيفة، ويعد فرصة جيدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا
تحرير:أحمد البرماوي
٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
معرض برشلونة MWC
معرض MWC الذي يقام سنويًا في مدينة برشلونة الإسبانية يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، ويحظى بحضور سنوي بمئات الآلاف من المهتمين بعالم التكنولوجيا، لكن يبدو أن هذا العام سيكون مختلفا، وذلك نتيجة ظهور فيروس كورونا الذي بدأ يضرب عدة دول ما حوله إلى وباء، في ظل عدم اكتشاف علاج فعال له، ما أدى إلى وجود حالة من الاضطراب وصلت باعتذار العديد من الشركات الكبرى عن المشاركة في نسخة المعرض هذا العام، فإلى أي مدى سيصمد MWC 2020 في مواجهة فيروس كورونا.
شركة LG الكورية قررت الانسحاب من معرض MWC2020، وقال متحدث باسم شركة LG: "إنه نظرا لانتشار تفشي فيروس كورونا وفحص سلامة الموظفين قرروا الانسحاب، موضحا أنهم ستختاروا في المستقبل وقتا مناسبا لعقد مؤتمرات صحفية جديدة وإصدار تشكيلة هواتف 2020 وغيرها من المنتجات.وقالت LG في بيانها الصحفي: "تراقب LG Electronics
شركة LG الكورية قررت الانسحاب من معرض MWC2020، وقال متحدث باسم شركة LG: "إنه نظرا لانتشار تفشي فيروس كورونا وفحص سلامة الموظفين قرروا الانسحاب، موضحا أنهم ستختاروا في المستقبل وقتا مناسبا لعقد مؤتمرات صحفية جديدة وإصدار تشكيلة هواتف 2020 وغيرها من المنتجات.
وقالت LG في بيانها الصحفي: "تراقب LG Electronics عن كثب الموقف المتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد، والذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخرا كحالة طوارئ عالمية مع استمرار انتشار الفيروس خارج الصين، مع مراعاة سلامة موظفيها وشركائها وعملائها في المقام الأول، قررت LG الانسحاب من العرض والمشاركة في MWC 2020 في وقت لاحق من هذا الشهر في برشلونة، إسبانيا".
وأضافت الشركة الكوريا الجنوبية: "يزيل هذا القرار خطر تعريض مئات من موظفي LG إلى السفر الدولي الذي أصبح بالفعل أكثر تقييدا مع استمرار انتشار الفيروس عبر الحدود، بدلًا من مشاركتها في MWC، ستعقد LG فعاليات منفصلة في المستقبل القريب للإعلان عن منتجاتها المحمولة لعام 2020".
وإلى جانب "LG"، قامت العديد من الشركات التكنولوجية بالفعل مثل ZTE، بإلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات المعرض، ومع إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، ليس من الواضح أذا كانت خطط الشركات التكنولوجية المشاركة سوف تؤثر على المعرض هذا العام، حيث من المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية.
وأعلنت شركة إريكسون المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات عن المشاركة في نسخة المعرض هذا العام، وقالت الشركة في بيان "في أعقاب اندلاع فيروس كورونا الجديد وانتشاره المستمر، راقبت الشركة عن كثب تطورها والتزمت بالتوصيات الصادرة عن السلطات الوطنية والهيئات الدولية ذات الصلة، مثل منظمة الصحة العالمية، بعد إجراء تقييم شامل للمخاطر الداخلية قررت الشركة اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية من خلال الانسحاب من MWC Barcelona 2020، الحدث الأكبر في صناعة الاتصالات.
واستكملت إريكسون: "تقدر الشركة أن GSMA قد فعلت كل ما في وسعها للسيطرة على المخاطر، ومع ذلك، باعتبارها أحد أكبر العارضين، تضم إريكسون آلاف الزوار في قاعتها يوميًا، وحتى لو كانت المخاطر منخفضة، لا يمكن للشركة ضمان الصحة والسلامة من موظفيها وزوارها".
يأتي ذلك فيما أعلنت شركة Nvidia أنها لن ترسل موظفيها إلى مؤتمر Mobile World Congress 2020 في برشلونة، المقام في الفترة من 24 إلى 27 فبراير، أي خلال ما يزيد عن أسبوعين بقليل، إنه إجراء وقائي ضد الوباء الذي لا يزال ينتشر حول العالم.
وتعد نفيديا هي واحدة من الرعاة الرئيسيين للمؤتمر العالمي للجوال وكذلك شريك GSMA (جمعية مشغلي الهواتف المحمولة والمصنعين) التي تنظم المعرض.
وكما أكدت وكالة GSMA المنظمة لفعاليات المعرض على عدم تغيير موقع المعرض فى برشلونة، نظرا للتأثير الاقتصادى للمعرض هذا العام، والذى يصل إلى قيمة 492 مليون يورو، كما يوفر وظائف بدوام جزئى تصل إلى 14100 وظيفة، كما يقدم المعرض فرصة جيدة للكثير من العلامات التجارية لعرض المنتجات الجديدة فى أكبر تجمع إعلامى سنوي.
وقالت الوكالة فى بيان لها أنهم مستمرون فى تنظيم المعرض الذى ينطلق من 24 وحتى 27 من فبراير، كما أكدت على إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين فعاليات المعرض، وذلك من خلال زيادة الدعم الطبى، والتركيز على تطهير الموقع بأعلى كفاءة.
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