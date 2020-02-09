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بعد انسحاب شركات كبرى.. كورونا يهدد معرض MWC برشلونة

معرض MWC 2020 المقام ببرشلونة متوقع أن يحقق عوائد مادية 492 مليون يورو، وأن يوفر فرص عمل جزئية 14100 وظيفة، ويعد فرصة جيدة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا
تحرير:أحمد البرماوي ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
معرض برشلونة MWC
معرض برشلونة MWC
معرض MWC الذي يقام سنويًا في مدينة برشلونة الإسبانية يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، ويحظى بحضور سنوي بمئات الآلاف من المهتمين بعالم التكنولوجيا، لكن يبدو أن هذا العام سيكون مختلفا، وذلك نتيجة ظهور فيروس كورونا الذي بدأ يضرب عدة دول ما حوله إلى وباء، في ظل عدم اكتشاف علاج فعال له، ما أدى إلى وجود حالة من الاضطراب وصلت باعتذار العديد من الشركات الكبرى عن المشاركة في نسخة المعرض هذا العام، فإلى أي مدى سيصمد MWC 2020 في مواجهة فيروس كورونا.
شركة LG الكورية قررت الانسحاب من معرض MWC2020، وقال متحدث باسم شركة LG: "إنه نظرا لانتشار تفشي فيروس كورونا وفحص سلامة الموظفين قرروا الانسحاب، موضحا أنهم ستختاروا في المستقبل وقتا مناسبا لعقد مؤتمرات صحفية جديدة وإصدار تشكيلة هواتف 2020 وغيرها من المنتجات.وقالت LG في بيانها الصحفي: "تراقب LG Electronics
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إيلون ماسك

مؤسس تيسلا العالمية.. «شاكوش» و«بيكا» الأكثر استماعا على ساوند كلاود

في تغريدة شهدت تفاعلا كبيرا، قال إيلون ماسك، خبير التكنولوجيا العالمي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية الأشهر في العالم، ومُبتكر مشروع الإنترنت الفضائي إكس سبيبس، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بقائمة عن أكثر 8 أغان استماعًا على منصة الموسيقى المجانية Sound cloud، أمس الأربعاء، حول العالم. وخلال التغريدة التي عرضها -بسكرين شوت- ظهرت مفاجأة بوجود أغنيتين للمطربين الشعبيين المصريين حسن شاكوش بأغنية (بنت الجيران)، إلى جانب أغنية أخرى لـ"حمو بيكا" مع "حسن شاكوش" (شمس المجرة).
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بعد نجاحها مع هونر.. اتصال وكيلا لأنكر العالمية بمصر

بعد نجاح ملحوظ حققته شركة اتصال المصرية مع شركة الهواتف العالمية هونر في السوق المصري، تعاقدت شركة اتصال مع "انكر" العالمية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الذكية على أن تكون الوكيل الحصرى لها داخل السوق المصرية، حيث أعلنت من خلال هذا التعاقد عن تسويق منتجاتها فى مصر وكذلك مسئولياتها عن خدمات ما بعد البيع والتى تضمن للمستهلك حقوقه باستخدام منتجات على اعلي مستوى من الجوده. وتطلق اتصال أول منتجات "انكر" داخل السوق المصري وهى الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن اللاسلكيه والمنزلية من ضمن سلسله أجهزة ذكية متنوعه تلبي احتياجات المستهلكين.
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فيروس كورونا يتسبب في رفع أسعار الموبايلات في مصر

رعب كبير يعيشه العالم أجمع من فيروس كورونا الذي تصفه منظمة الصحة العالمية بأنه غاية في الخطورة، وهو الفيروس الذي يأتي منبعة من إحدى المقاطعات في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت حالات الوفاة بسببه 300 حالة، كما تجاوز عدد المصابين 12 ألف مصاب، الأمر الذي استدعى منظمة الصحة العالمية إعلان "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، لكنها شددت في نفس الوقت على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل، مما دفع العديد من شركات الطيران العالمية لوقف رحلاتها من وإلى الصين تخوفًا من نقل الفيروس على رحلاتها.
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