اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م

القوات المسلحة المصرية

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.

وستقدم مصر مقترحًا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس فى مجال مكافحة الإرهاب؛ مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب، ويساهم في تحقيق مزيد من سبل الأمن، وفتح آفاق التنمية في تلك الدول. تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب