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اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٧ م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
وستقدم مصر مقترحًا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس فى مجال مكافحة الإرهاب؛ مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب، ويساهم في تحقيق مزيد من سبل الأمن، وفتح آفاق التنمية في تلك الدول. تأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
طقس-بارد (2)

غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: علاقتي برئيس الوزراء قوية

عاتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، النائب أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، بشأن ما نشرت الصحيفة في واقعة الاستجواب الذي شهده المجلس لوزيرة الصحة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد حيث وجه علي عبد العال، سؤال لأسامة شرشر، قائلا: "أنت رئيس تحرير جريدة النهار، فلماذا كتب في الجريدة أن الاستجواب لوزيرة الصحة بسبب الخلاف بين رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؟"، مشيرا إلى أنه على علاقة قوية مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأن علاقته به طيبة أكثر مما يتخيل".
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

دستورية النواب توافق على تعديل قانون مكافحة الارهاب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015، ويتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والأصول الافتراضية والتي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب.
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محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: السياحة تعود لأزهى عصورها بشهادة الخبراء

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قطاع السياحة المصري تحمل سنوات عجاف من الصعاب والتحديات، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر ودول المنطقة، ما تسبب في فقدان أعداد كبيرة من العمالة المدربة وتراجع أعداد السائحين الأجانب بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود في مواجهة تلك الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة بملايين الجنيهات.
مجلس-النواب (2)

نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدم النائب ماجد طوبيا، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 99 مليونا و944 ألفا ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على 5 محاور، هي: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام.
الدولار

8.5 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018.
عبد الفتاح السيسى (4)

رجل دولة حامل للأمل.. ألمانيا تمنح السيسي وساما لدوره في صنع السلام

منح مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده في صنع السلام في شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل في القارة الإفريقية بأكملها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، إذ أعلن الاتحاد المنظم للمهرجان، أن وفدا سيسلم الرئيس السيسي الجائزة في فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد، في القاهرة.
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